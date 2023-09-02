Левандовски: Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая. Команды здесь играют нехотя

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски раскритиковал судейство и стиль игры команд чемпионата Испании.
«Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая. Судьи убивают лигу.
Я не ожидал, что команды в чемпионате Испании будут так неохотно играть в футбол», – приводит слова Левандовского Forbes.
Левандовски забивает в ворота «Вильярреала» в матче 3-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» прошлым летом. В сезоне-2022/2023 поляк провёл 44 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
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