Левандовски: Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая. Команды здесь играют нехотя

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски раскритиковал судейство и стиль игры команд чемпионата Испании.

«Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая. Судьи убивают лигу.

Я не ожидал, что команды в чемпионате Испании будут так неохотно играть в футбол», – приводит слова Левандовского Forbes.

Левандовски забивает в ворота «Вильярреала» в матче 3-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» прошлым летом. В сезоне-2022/2023 поляк провёл 44 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.