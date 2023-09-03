«Качество игры понравилось, самое болезненное – результат». Рахимов — о матче с «Пари НН»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 7-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (1:2).

«С точки зрения счёта матч для «Рубина» получился несправедливым? Я об этом и команде сказал. Они даже меня удивили, если взять сегодняшнее качество игры. По качеству игры, наверное, это был самый лучший матч. Очень много выигранной борьбы, достаточно плотная компактная игра, быстрый контроль мяча, мы создавали моменты. К сожалению, мы пропустили достаточно быстро. Но даже в перерыве команда долго не стала сидеть в раздевалке, они сразу вышли. Заряженность чувствовалась у команды, желание биться.

Наверное, обиднее всего проигрывать такие матчи, когда ты выдаёшь вроде бы очень хороший уровень, но, к сожалению, не выигрываешь. После этого нужно уметь держать удар. Я команде сказал, что нужно ориентироваться на это, нужно улучшать, и вы всё равно своё найдете. Мне качество игры команды понравилось. Самое болезненное – результат.

Ряд спорных судейских решений вызвал бурную реакцию? Некоторые моменты вызывали. Передо мной был момент, когда игрок соперника уводит мяч за линию, но флажок поднимается в другую сторону. В первом тайме Сулейманов останавливает мяч рукой, это видно, но нет свистка. Какие-то моменты, естественно, будут вызывать негативную реакцию. Но так случается», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».