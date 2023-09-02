«Пари НН» переиграл «Рубин» с минимальным преимуществом в счёте

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

На 15-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский открыл счёт в матче, реализовав пенальти за игру рукой Игора Вуячича. На 28-й минуте нападающий хозяев Эдгар Севикян мощным ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот «Рубина», удвоив преимущество своей команды.

В начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий гостей Джоэль Фамейе при помощи рикошета от защитника нижегородцев Кирилла Гоцука сократил отставание в счёте, но на большее у гостей не хватило времени.

«Пари Нижний Новгород» поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков в семи матчах. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).