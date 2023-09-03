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«Дерьмо случается». Баринов — о разных таймах «Локомотива» в матче с «Балтикой»

«Дерьмо случается». Баринов — о разных таймах «Локомотива» в матче с «Балтикой»
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Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался по поводу игры своей команды во втором тайме матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (3:2).

«Дерьмо случается. Не могу сказать, что случилось с командой. Надо посмотреть и разобраться в перерыве», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой победы «Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Балтики» три очка по итогам семи туров, калининградцы находятся на последней строчке.

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