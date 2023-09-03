«Дерьмо случается». Баринов — о разных таймах «Локомотива» в матче с «Балтикой»
Поделиться
Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался по поводу игры своей команды во втором тайме матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (3:2).
«Дерьмо случается. Не могу сказать, что случилось с командой. Надо посмотреть и разобраться в перерыве», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После этой победы «Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Балтики» три очка по итогам семи туров, калининградцы находятся на последней строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:40
-
18:26
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:55
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:35
-
17:32
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:22
Партнерский контент