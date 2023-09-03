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Локомотив — Балтика 3:2, результат матча 7-го тура РПЛ 3 сентября

«Локомотив» переиграл «Балтику», едва не допустив камбэк
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал калининградскую «Балтику». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива».

На девятой минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд, а на 17-й минуте Антон Миранчук удвоил преимущество команды. На 35-й минуте Дмитрий Баринов забил третий гол. В начале второго тайма Гедеон Гузина отыграл один мяч, а на 65-й минуте Сергей Пряхин сократил отставание до минимального. Гости близко подошли к камбэку, но третий гол забить так и не удалось.

«Локомотив» набрал 12 очков в семи матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место. У «Балтики» три очка по итогам семи туров, калининградцы находятся на последнем месте.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Дзюба – 9'     2:0 Миранчук – 17'     3:0 Баринов – 34'     3:1 Гузина – 51'     3:2 Пряхин – 65'    
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