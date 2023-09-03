«Локомотив» переиграл «Балтику», едва не допустив камбэк

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал калининградскую «Балтику». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива».
На девятой минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд, а на 17-й минуте Антон Миранчук удвоил преимущество команды. На 35-й минуте Дмитрий Баринов забил третий гол. В начале второго тайма Гедеон Гузина отыграл один мяч, а на 65-й минуте Сергей Пряхин сократил отставание до минимального. Гости близко подошли к камбэку, но третий гол забить так и не удалось.
«Локомотив» набрал 12 очков в семи матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место. У «Балтики» три очка по итогам семи туров, калининградцы находятся на последнем месте.
- 3 сентября 2023
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