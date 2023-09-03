«Осасуна» — «Барселона»: гости открыли счёт в конце первого тайма

В эти минуты проходит матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и каталонской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом конце первого тайма гол французского защитника Жюля Кунде открыл счёт и вывел каталонцев вперёд. Илкай Гюндоган здорово закрутил с углового, отправив мяч прямо на голову Кунде — а Жюль классно выпрыгнул и вколотил мяч под самую левую штангу — 1:0.

Напомним, «Осасуна» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея шесть очков после трёх игр. «Барселона» замыкает тройку лидеров с семью очками.