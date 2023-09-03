«Осасуна» — «Барселона»: гости открыли счёт в конце первого тайма
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В эти минуты проходит матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и каталонской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
2-й тайм
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 45+1'
В самом конце первого тайма гол французского защитника Жюля Кунде открыл счёт и вывел каталонцев вперёд. Илкай Гюндоган здорово закрутил с углового, отправив мяч прямо на голову Кунде — а Жюль классно выпрыгнул и вколотил мяч под самую левую штангу — 1:0.
Напомним, «Осасуна» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея шесть очков после трёх игр. «Барселона» замыкает тройку лидеров с семью очками.
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