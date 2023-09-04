Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 3 сентября, матчем «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» завершился 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Результаты матчей 4-го тура АПЛ:

«Лутон Таун» — «Вест Хэм» — 1:2;

«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» — 2:2;

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 5:1;

«Челси» — «Ноттингем Форест» — 0:1;

«Бёрнли» — «Тоттенхэм» — 2:5;

«Брентфорд» — «Борнмут» — 2:2;

«Брайтон» — «Ньюкасл» — 3:1;

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 3:0;

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 3:2;

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

После 4-го тура турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», который является единственным клубом, набравшим максимум очков. Ближайшими преследователями манкунианцев являются «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Арсенал». У всех этих команд по 10 очков.