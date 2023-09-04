Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 3 сентября, матчем «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» завершился 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.
Результаты матчей 4-го тура АПЛ:
«Лутон Таун» — «Вест Хэм» — 1:2;
«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» — 2:2;
«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 5:1;
«Челси» — «Ноттингем Форест» — 0:1;
«Бёрнли» — «Тоттенхэм» — 2:5;
«Брентфорд» — «Борнмут» — 2:2;
«Брайтон» — «Ньюкасл» — 3:1;
«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 3:0;
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 3:2;
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1.
После 4-го тура турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», который является единственным клубом, набравшим максимум очков. Ближайшими преследователями манкунианцев являются «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Арсенал». У всех этих команд по 10 очков.
- 4 сентября 2023
-
00:58
-
00:55
-
00:49
-
00:46
-
00:36
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:06
-
00:05
- 3 сентября 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:36
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:49
-
22:41
-
22:37
-
22:37
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:02
-
22:02
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:34