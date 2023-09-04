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Клопп назвал причину, по которой Салах не покинул «Ливерпуль» этим летом

Клопп назвал причину, по которой Салах не покинул «Ливерпуль» этим летом
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему нападающий Мохамед Салах принял решение остаться в английской команде.

«У меня никогда не было никаких сомнений в его приверженности этому клубу. Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось и насколько спокойно мы к этому относимся. Он наш футболист и хочет играть здесь», – приводит слова Клоппа BBC.

Ранее сообщалось об интересе саудовского «Аль-Иттихада» к египетскому игроку.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провёл за «Ливерпуль» четыре матча, в которых записал в свой актив два гола и две результативные передачи.

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