«Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу» в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Астон Виллой». Мерсисайдцы разгромили оппонентов со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт был открыт уже в самом начале матча. Венгерский полузащитник Доминик Собослаи забил дебютный мяч за «Ливерпуль» в АПЛ с передачи Трента Александер-Арнольда. На 22-й минуте защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш закатил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Мохамед Салах довёл счёт до разгромного с передачи Дарвина Нуньеса — 3:0.
«Ливерпуль» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 10 очков в четырёх играх. «Астон Вилла» опустилась на 11-ю позицию, у подопечных Унаи Эмери шесть очков.
- 3 сентября 2023
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:40
-
18:26
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:55
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:35
-
17:32
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:22