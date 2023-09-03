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«Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу» в матче 4-го тура АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу» в матче 4-го тура АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Астон Виллой». Мерсисайдцы разгромили оппонентов со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт был открыт уже в самом начале матча. Венгерский полузащитник Доминик Собослаи забил дебютный мяч за «Ливерпуль» в АПЛ с передачи Трента Александер-Арнольда. На 22-й минуте защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш закатил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Мохамед Салах довёл счёт до разгромного с передачи Дарвина Нуньеса — 3:0.

«Ливерпуль» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 10 очков в четырёх играх. «Астон Вилла» опустилась на 11-ю позицию, у подопечных Унаи Эмери шесть очков.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Собослаи – 3'     2:0 Кэш – 22'     3:0 Салах – 55'    
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