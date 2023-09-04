Игрок «Байера» Тапсоба продлит контракт с клубом
Поделиться
Центральный защитник Эдмон Тапсоба собирается подписать новый долгосрочный контракт с «Байером» из Леверкузена, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «твиттере».
По информации источника, соглашение будет действовать до июня 2028 года. Тапсоба был в трансферном списке «Тоттенхэма», а также «Манчестер Юнайтед» — он готов подписать новый контракт.
24-летний футболист перешёл в «Байер» зимой 2020 года из португальской «Витории Гимарайнш» за € 20 млн. За это время Эдмон успел принять участие в 141 матче и забить шесть голов. Нынешний контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
11:35
-
11:30
-
11:19
-
11:19
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:55
-
10:46
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:26
-
10:20
-
10:20
-
10:19
-
10:16
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:16
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
08:04
-
08:00
Партнерский контент