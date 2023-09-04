Игрок «Байера» Тапсоба продлит контракт с клубом

Центральный защитник Эдмон Тапсоба собирается подписать новый долгосрочный контракт с «Байером» из Леверкузена, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «твиттере».

По информации источника, соглашение будет действовать до июня 2028 года. Тапсоба был в трансферном списке «Тоттенхэма», а также «Манчестер Юнайтед» — он готов подписать новый контракт.

24-летний футболист перешёл в «Байер» зимой 2020 года из португальской «Витории Гимарайнш» за € 20 млн. За это время Эдмон успел принять участие в 141 матче и забить шесть голов. Нынешний контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.