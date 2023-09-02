«Байер» начал чемпионат с трёх побед, «Штутгарт» разгромил «Фрайбург» со счётом 5:0
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Сегодня, 2 августа, проходят матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги.
«Штутгарт» разгромил «Фрайбург» со счётом 5:0. Голами в составе «Штутгарта» отметились Крис Фюрих, Серу Гирасси (оба оформили по дублю) и Энцо Мийо.
«Байер» разгромил «Дармштадт» со счётом 5:1. Это третья победа леверкузенцев в первых трёх матчах сезона Бундеслиги. Ранее команда одержала победу в матчах с «Боруссией» Мёнхенгладбах (3:0) и «Лейпцигом» (3:2). В следующем туре «Байер» сыграет в гостях с «Баварией».
В других матчах «Вердер» разгромил «Майнц» (4:0), а «Аугсбург» сыграл вничью с «Бохумом». В заключительном матче игрового дня «Бавария» встретится в гостях с «Боруссией» Мёнхенгладбах. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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