Захарян и два игрока РПЛ — в голосовании на Golden Boy 2023

На сайте издания Tuttosport началось голосование за приз, который вручается лучшему игроку младше 21 года в Европе — Golden Boy.
В списке номинантов присутствует российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян, защитник «Ростова» Виктор Мелёхин и игрок санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан.
На данный момент в голосовании лидирует полузащитник «Барселоны» Гави. Второе место занимает игрок мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала, третья строчка у венгерского защитника «Борнмута» Милоша Керкеза, а на четвёртой позиции расположился Джуд Беллингем, выступающий за мадридский «Реал».
Приз Golden Boy вручается изданием Tuttosport с 2003 года. Первым обладателем этого трофея стал полузащитник Рафаэль ван дер Варт, который на тот момент играл за «Аякс». Потом у голландца была успешная карьера: он выступал за «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм» и «Бетис», провёл 109 матчей за сборную Нидерландов.
- 4 сентября 2023
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