«Зениту» интересен тунисский защитник «Сфаксьена» Алаа Грам

22-летний защитник Алла Грам привлёк внимание петербургского «Зенита», сообщает Ettachkila.

По сведениям источника, сине-бело-голубые начали обсуждение трансфера игрока с клубом "«Сфаксьен», воспитанником которого Грам и является. Алаа играет за первую команду с 2019 года, на его счету 84 матча во всех турнирах, два забитых мяча и одна результативная передача.

22-летний тунисец способен выступать на нескольких позициях, включая опорную зону. Интернет-портал Thansfermarkt оценивает примерную стоимость Грама в € 800 тысяч. Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые готовят трансфер универсального игрока, который «может выступать на разных позициях».

В летнее трансферное окно «Зенит» подписал защитника Эраковича, полузащитника Коваленко и голкипера Адамова.