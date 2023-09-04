«Зениту» интересен тунисский защитник «Сфаксьена» Алаа Грам

22-летний защитник Алла Грам привлёк внимание петербургского «Зенита», сообщает Ettachkila.
По сведениям источника, сине-бело-голубые начали обсуждение трансфера игрока с клубом "«Сфаксьен», воспитанником которого Грам и является. Алаа играет за первую команду с 2019 года, на его счету 84 матча во всех турнирах, два забитых мяча и одна результативная передача.
22-летний тунисец способен выступать на нескольких позициях, включая опорную зону. Интернет-портал Thansfermarkt оценивает примерную стоимость Грама в € 800 тысяч. Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые готовят трансфер универсального игрока, который «может выступать на разных позициях».
В летнее трансферное окно «Зенит» подписал защитника Эраковича, полузащитника Коваленко и голкипера Адамова.
- 4 сентября 2023
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