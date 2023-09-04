Судья отменил пенальти в пользу «Порту» после разговора по телефону

В матче 4-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Арокой» арбитр встречи Мигел Ногейра отменил пенальти в ворота гостей после разговора с VAR по телефону, сообщает Sport Bild.
На 90-й минуте матча «Порту» заработал право пробить одиннадцатиметровый удар. Арбитры VAR вызвали Ногейру к монитору для просмотра эпизода, но из-за технических проблем он не смог увидеть изображение. После длительной паузы главному судье дали мобильный телефон для связи с коллегами по VAR, а затем пенальти был отменён.
Матч 4-го тура португальской Примейры между «Порту» и «Арокой» завершился вничью — 1:1. Форвард хозяев Эванилсон сравнял счёт на 90+19-й минуте.
После четырёх сыгранных матчей «Порту» идёт на втором месте в таблице с 10 очками. «Арока» расположилась на седьмом месте, набрав шесть очков.
- 4 сентября 2023
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