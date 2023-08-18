Стало известно, почему экс-игрок «Порту» Манафа не перешёл в ЦСКА
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Агент бывшего игрока «Порту» Вилсона Манафы Педро Нету рассказал о причинах срыва трансфера португальского футболиста в ЦСКА.
«ЦСКА был одним из основных наших вариантов, Вилсон был не против попробовать себя в чемпионате России. Мы договорились практически обо всех деталях, но ЦСКА взял паузу, а мы хотели уже определиться с клубом, ведь в Европе уже стартовал сезон», — приводит слова агента Metaratings.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА согласовал трёхлетний контракт с игроком, предложив Вилсону зарплату в размере € 1 млн, также € 1,5 млн подъёмными.
7 августа этого года Манафа перешёл в испанскую «Гранаду» на правах свободного агента. Контракт с его новым клубом рассчитан до лета 2025 года.
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