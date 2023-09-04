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Морган — о конфликте между Санчо и тен Хагом: я вытащу тебя из этого кошмара

Морган — о конфликте между Санчо и тен Хагом: я вытащу тебя из этого кошмара
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Британский журналист Пирс Морган отреагировал на конфликт между вингером «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо и наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.

«Привет, Джейдон, приходи на моё шоу Piers Uncensored, и я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом», – написал журналист в своём «твиттере».

Осенью 2022 года Морган взял интервью у Криштиану Роналду, в котором португалец раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и его главного тренера тен Хага. После этого клуб и футболист расторгли контракт.

В сезоне-2022/2023 Санчо провёл 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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