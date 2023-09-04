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«Я был козлом отпущения!» Джейдон Санчо ответил на критику тренера «Манчестер Юнайтед»

«Я был козлом отпущения!» Джейдон Санчо ответил на критику тренера «Манчестер Юнайтед»
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Игрок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отреагировал на критику главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага после матча с «Арсеналом» (1:3). Наставник команды сослался на плохую игру футболиста на тренировке, объясняя причину, из-за которой Санчо не попал в заявку на игру.

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо показывал себя на тренировках на этой неделе. Считаю, что есть и другие причины в этом деле, в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!

Всё, что я хочу делать, это играть в футбол с улыбкой на лице и вносить вклад в успехи своей команды. Я уважаю все решения, принимаемые тренерским штабом, я играю с фантастическими игроками и благодарен за это, и я знаю, что каждую неделю нужно принимать новый вызов. Буду продолжать бороться, несмотря ни на что!» – написал Санчо на своей странице в «Твиттере».

Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин отыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену.

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