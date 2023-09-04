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«Родина» уверенно переиграла «Торпедо» в матче Первой лиги

«Родина» уверенно переиграла «Торпедо» в матче Первой лиги
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Сегодня, 4 сентября, состоялся заключительный матч 8-го тура российской Мелбет Первой лиги между московскими командами — «Родиной» и «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве, Россия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился уверенной победой «Родины» — 2:0.

Хозяева открыли счёт в матче уже на третьей минуте — отличился форвард Иван Тимошенко. За 12 минут до конца основного времени игры «Родина» увеличила преимущество в счёте усилиями Амура Калмыкова. Матч так и завершился — 2:0 в пользу хозяев.

После восьми сыгранных туров в активе «Родины» 12 очков. Команда идёт на шестом месте в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 11-м месте с 11 очками.

Россия - Мелбет Первая лига . 8-й тур
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Тимошенко – 3'     2:0 Калмыков – 78'    
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