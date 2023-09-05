Лучано Спаллетти сделал заявление после назначения наставником сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сделал заявление после своего назначения на пост наставника национальной команды.

«Для меня это высшая должность, которую я получал в своей тренерской карьере. Вместе с тем это чрезвычайная ответственность, которая заставляет меня чувствовать весь её вес. Но именно из-за ответственности возникают те процессы, которые делают нас лучше и сильнее.

Представлять сборную — это значит представлять всю любящую футбол Италию и всех тех детей, чьи мечты направлены на их супергероев-футболистов. Италия имеет большую историю успехов. У неё были большие чемпионы, у нас есть достижения, которые признаются по всему миру. Мы должны быть сильной национальной командой и отправить чёткое сообщение об этом нашем поведением на поле.

Меня увлекает желание начать играть хоть сейчас. Все сотрудники Федерации футбола Италии были любезны к тому, чтобы уделить мне все необходимые вещи, внимание, а затем сообщить мне, что нужно пойти и выиграть два следующих матча c Украиной и Северной Македонией.

Мне трудно что-либо обещать, но я буду гарантом преданности всех тех, кто приходит сюда работать. Я хочу видеть самоотверженность, жертву и полное вовлечение в общее дело», – приводит слова специалиста Tribal Football.