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Лучано Спаллетти сделал заявление после назначения наставником сборной Италии

Лучано Спаллетти сделал заявление после назначения наставником сборной Италии
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сделал заявление после своего назначения на пост наставника национальной команды.

«Для меня это высшая должность, которую я получал в своей тренерской карьере. Вместе с тем это чрезвычайная ответственность, которая заставляет меня чувствовать весь её вес. Но именно из-за ответственности возникают те процессы, которые делают нас лучше и сильнее.

Представлять сборную — это значит представлять всю любящую футбол Италию и всех тех детей, чьи мечты направлены на их супергероев-футболистов. Италия имеет большую историю успехов. У неё были большие чемпионы, у нас есть достижения, которые признаются по всему миру. Мы должны быть сильной национальной командой и отправить чёткое сообщение об этом нашем поведением на поле.

Меня увлекает желание начать играть хоть сейчас. Все сотрудники Федерации футбола Италии были любезны к тому, чтобы уделить мне все необходимые вещи, внимание, а затем сообщить мне, что нужно пойти и выиграть два следующих матча c Украиной и Северной Македонией.

Мне трудно что-либо обещать, но я буду гарантом преданности всех тех, кто приходит сюда работать. Я хочу видеть самоотверженность, жертву и полное вовлечение в общее дело», – приводит слова специалиста Tribal Football.

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