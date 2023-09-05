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Вендел раскрыл причину своего отсутствия на летних сборах «Зенита»

Вендел раскрыл причину своего отсутствия на летних сборах «Зенита»
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Футболист «Зенита» Вендел объяснил, почему пропустил межсезонье с командой. Напомним, игрок самовольно не явился на сборы сине-бело-голубых и находился в Бразилии.

«Как прошёл тот период неопределённости? Фактически это был период, который мне нужно было провести в Рио-де-Жанейро, так как у двух членов семьи были проблемы со здоровьем. И, к сожалению, они погибли. Они были для меня как мать и отец. Вот почему для меня было важно проводить немного больше времени со своей семьёй.

Что касается других клубов, такие спекуляции случаются в каждом трансферном окне, и я к этому уже привык. Я оставляю это на усмотрение своих агентов и, конечно же, высказываю своё мнение. Но я сосредоточился на своей семье, и при необходимости мы обсуждали предложения других команд», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 24 млн.

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