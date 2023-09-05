Вендел: в «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно, я уважаю команду и её болельщиков

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что ему всегда было спокойно и комфортно в стане сине-бело-голубых. Бразилец признался, что хочет продемонстрировать на поле своё уважение к «Зениту» и болельщикам. Напомним, Вендел самовольно пропустил летние сборы с командой.

«В «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно, и сейчас ситуация не изменилась. Я хочу показать на поле, насколько я уважаю эту команду, её болельщиков и её историю», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 24 млн.