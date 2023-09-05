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Валерий Карпин: без понятия, когда Россию вернут на международную арену — всё в тумане

Валерий Карпин: без понятия, когда Россию вернут на международную арену — всё в тумане
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался относительно сроков возвращения национальной команды на международную спортивную арену.

«Я без понятия, когда нас вернут. Всё в максимальном тумане. У Сергея Фёдорова прогноз про 10 лет? Ну здорово, что у него такой прогноз. У меня никакого прогноза нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Фёдоров поделился своим мнением, что российские футбольные команды отстранили от всех кубков на 10 лет.

30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.

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