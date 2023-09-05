Валерий Карпин: совет Арсену Захаряну? Кухня в Испании шикарная

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал полузащитнику Арсену Захаряну попробовать испанскую кухню. Напомним, в летнее трансферное окно Захарян перешёл из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». В своё время Валерий Карпин также выступал в чемпионате Испании.

«С Захаряном общались после его первой игры в Испании. Советы? Ему там все подскажут. Кухня там шикарная, да», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.