Валерий Карпин ответил, в чём ищет мотивацию для работы в сборной России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил, в чём ищет мотивацию для работы в национальной команде.

«Работать в сборной меня мотивирует тот факт, что это сборная. Это престиж», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что в феврале прошлого года российские клубы и сборные были исключены из турниров ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.

7 сентября Россия проведёт товарищеский матч со сборной Египта.