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Карпин: когда моё поколение уезжало в Европу, была мотивация больше зарабатывать

Карпин: когда моё поколение уезжало в Европу, была мотивация больше зарабатывать
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин признался, что в его время российские игроки уезжали в Европу, чтобы поправить финансовое положение.

«Когда моё поколение уезжало в Европу, у нас была мотивация не только уехать в другой чемпионат, но и больше зарабатывать. Сейчас чуть другая история. Кузяев поехал на меньшие деньги. Логика в том, чтобы поиграть в чемпионате другого уровня», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, этим летом из «Динамо» в «Реал Сосьедад» перебрался полузащитник Арсен Захарян. Кроме того, на правах свободного агента к «Гавру» присоединился экс-хавбек «Зенита» Далер Кузяев. Карпин за свою профессиональную карьеру футболиста успел поиграть за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

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