Чернышов: для Кержакова ситуация в Сербии тревожная

Главный тренер сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов порассуждал о возможном увольнении Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака Суботицы».

«Игроцкое прошлое Кержакова никак не связано с его тренерской карьерой. Многие великие футболисты становились тренерами, но независимо от их имён их увольняли из-за плохих результатов. Нет смысла говорить, каким прекрасным и знаменитым футболистом был Кержаков. Сейчас он просто тренер, для которого наступили тяжёлые времена. У него три поражения подряд, и график дальше не самый лёгкий. В Сербии особо не церемонятся с тренерами — уже в трёх командах поменяли специалистов. Но это касается сербских тренеров. Они подписывают незащищённые контракты, их в любой момент могут уволить без компенсации. Они легко соглашаются на работу, лишь бы только устроиться в клуб.

Надо смотреть контракт Кержакова, что в нём прописано. Любому специалисту нужно время, особенно в чужой стране. Провёл-то Кержаков предсезонную подготовку хорошо и начал сезон с победы, но сейчас что-то сломалось. В данный момент перерыв на сборные. Есть время успокоиться, проанализировать и подготовить команду к следующим играм. Если ничего не изменится, то Александра могут уволить до зимы. В «Спартаке» говорили, что с приходом Кержакова хотят попасть в первую восьмёрку и бороться за зону еврокубков. Никто не позволит команде постоянно проигрывать и опускаться вниз. В ситуации с Кержаковым всё взаимосвязано — он не справляется, у него просто не идёт. Ситуация для Александра тревожная», — приводит слова Чернышова Metaratings.