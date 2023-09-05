Губерниев — о Павлюченко: слабый и никчёмный. Зачем мне встречаться с пустым местом?

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев ответил бывшему игроку сборной России Роману Павлюченко, после того как футболист назвал его хамом.
Отметим, что ведущие Артём Дзюба и Леонид Слуцкий в эфире программы «Ну, так нельзя [блин]» на YouTube-канале «Коммент.Шоу» дали Губерниеву задание, после которого Дмитрий позвонил Павлюченко и позвал на эфир своей программы. К тому же он заявил, что в эфире задавит Павлюченко интеллектом, размажет, расплющит и сделает из него «полное говно».
Спустя некоторое время Павлюченко назвал Губерниева хамом и неадекватным человеком.
«Павлюченко просто слабый и никчёмный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят.
И кто он такой, чтобы мне с ним встречаться? Если раньше я думал, что его можно пригласить в эфир, где его можно деклассировать, то сейчас я думаю: зачем мне встречаться с пустышкой? Он же пустой. С пустым местом не встречаются. Если бы вы мне не позвонили, я бы и не подумал о нём. Мне нет дела до Романа Павлюченко. Его хочется пожалеть! Бедненький Ромка Павлюченко», – приводит слова Губерниева Sport24.
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