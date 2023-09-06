Джанлуиджи Буффон ответил, почему принял решение завершить карьеру

Легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал причину завершения карьеры.
«Продолжать играть не имело смысла. Считаю, что для ухода настал правильный момент, я в подходящем возрасте. Прошлый сезон был пробным, я начал его в отличной форме, но всё равно травмировался, и для меня это стало сигналом», – приводит слова Буффона Atlanta Journal Constitution.
Напомним, 2 августа Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».
После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».
В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.
- 6 сентября 2023
-
01:42
-
01:39
-
01:35
-
01:21
-
00:51
-
00:28
-
00:27
-
00:22
-
00:12
- 5 сентября 2023
-
23:59
-
23:40
-
23:26
-
23:07
-
23:05
-
22:53
-
22:45
-
22:12
-
22:09
-
22:01
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:33
-
20:28
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
19:40
-
19:36
-
19:26