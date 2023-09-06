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Джанлуиджи Буффон ответил, почему принял решение завершить карьеру

Джанлуиджи Буффон ответил, почему принял решение завершить карьеру
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Легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал причину завершения карьеры.

«Продолжать играть не имело смысла. Считаю, что для ухода настал правильный момент, я в подходящем возрасте. Прошлый сезон был пробным, я начал его в отличной форме, но всё равно травмировался, и для меня это стало сигналом», – приводит слова Буффона Atlanta Journal Constitution.

Напомним, 2 августа Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».

После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».

В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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