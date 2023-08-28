«Хочу закончить пятый класс в школе. Родители 30 лет выносят мозг». Большой путь Буффона

2 августа Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры. Рано или поздно это должно было произойти – хотя в последнее время иногда начинало казаться, что это не случится никогда. С кем бы сравнить… Да вот хотя бы Лев Яшин: он играл даже по современным меркам очень долго. Но Яшин провёл прощальный матч в 41 год, а Буффону в январе исполнилось 45. С учётом того, что в свою первую детскую команду, «Каналетто», Джанлуиджи пришёл, когда ему было шесть лет, его спортивная карьера растянулась без малого на четыре десятилетия.

Способности к спорту у Буффона, видимо, в генах: его мама была трёхкратной чемпионкой Италии по толканию ядра, старшие сёстры выступали за национальную команду по волейболу, дядя – по баскетболу. Был в родне и футболист (Италия, как-никак): Лоренцо Буффон, дальний родственник Джанлуиджи, в 1950–60-е не раз становился чемпионом Италии в составе «Милана» и «Интера», выступал за сборную.

Лоренцо Буффон на тренировке. 1959 г. Фото: Douglas Miller/Getty Images

В детских командах Джанлуиджи играл на позиции полузащитника, хотя иногда ему случалось подменять вратаря. Особых звёзд с неба он не хватал, хотя и стал вместе с «Каналетто» чемпионом провинции. Затем он перешёл в «Пертикату». А потом был 1990 год и чемпионат мира, который второй раз в своей истории принимала Италия. Нет, Буффон, разумеется, в нём участия не принимал: ему было 12 лет. Но он внимательно следил за турниром по телевизору.

Его буквально пленила игра возглавляемой Валерием Непомнящим сборной Камеруна и её голкипера Тома Н’Коно: 17 лет спустя Буффон даже назовёт сына в честь него. Особое впечатление на Буффона произвёл матч открытия турнира, в котором Камерун обыграл действующего чемпиона мира – Аргентину. Много позже, когда Буффону был 41 год, он написал трогательное письмо себе самому – юному. В нём, помимо прочего, он описал свои впечатления от той встречи:

«И тогда происходит волшебство. Аргентина подаёт угловой, а Тома идёт в борьбу за мяч и выбивает его на 30 метров. Ого! В этот самый момент ты понимаешь, чем хочешь заниматься в жизни. Ты хочешь стать вратарём. Стать таким же вратарём. Ты хочешь быть диким, храбрым, свободным».

Кумир Буффона — Тома Н’Коно. 8 июня 1990 г., чемпионат мира, Аргентина — Камерун Фото: Mark Leech/Getty Images

Тогда, летом 1990-го, Буффон и решил: «Буду вратарём!». Интересно, мог ли этот подросток, заворожённо приникший к экрану, подумать, что всего через три года он будет играть в финале юношеского чемпионата Европы? Принятое решение вынудило его снова сменить клуб: «Пертикате» второй вратарь был не нужен. Пришлось уйти в «Бонасколу». Но Джиджи не прогадал: именно на вратарской позиции его футбольный талант раскрылся в полной мере.

Уже через год он играл так, что его пригласили на просмотр сразу три известных клуба: «Болонья», «Парма» и «Милан». В «Болонье» вроде бы остались довольны, но без восторга: мол, надо ещё подумать… А вот «Парма» с «Миланом» долго думать не стали: оба клуба вознамерились заполучить талантливого паренька. Выбирать пришлось самому Джанлуиджи. То ли потому, что Парма была поближе к дому, то ли ещё почему, но выбор его пал на жёлто-синих.

Купленный аттестат и юношеская сборная

Возможно, у вас к этому моменту сложилось представление о Буффоне как о старательном пай-мальчике. Так вот это совершенно не так: талант талантом, а характер характером. Юный Джанлуиджи был, что называется, трудным подростком: он курил, дерзил старшим, прогуливал уроки, а потом и вовсе бросил школу. Но чтобы поступить в институт, нужен был аттестат. Тогда Буффон, недолго думая, просто купил его. Афера раскрылась: за подобные фокусы юному спортсмену грозил тюремный срок. Удалось, правда, отделаться штрафом. Кстати, мужчина собирается наверстать пропущенное в школе – несколько лет назад он пообещал:

Джанлуиджи Буффон об образовании «Когда уйду из футбола, обязательно возьму творческий отпуск. Хочу закончить пятый год в старшей школе: родители 30 лет из-за этого выносят мне мозг».

Вот теперь и посмотрим, исполнит ли он своё намерение.

В юношеской команде «Пармы» Буффон быстро рос, и на него стали обращать внимание тренеры сборной – правда, пока тоже только юношеской. В 1993 году Джанлуиджи отправился в Турцию на чемпионат Европы U16. Очень упорными выдались четвертьфинал с испанцами и полуфинал, в котором Италия встречалась со сборной уже не существующей на тот момент страны – Чехословакии. Оба матча завершились серией пенальти. Вот тут-то Джиджи и показал себя во всей красе: в первой серии 11-метровых отразил два удара, во второй – три. Испанцам он ещё и сам забил: выступая за юношеские команды, Буффон нередко исполнял пенальти.

Считается, что из вратарей часто получаются неплохие пенальтисты благодаря тому, они что лучше понимают психологию своих коллег по амплуа. Буффон действительно хорошо бил с «точки», однако прекратил это делать после перехода в профессиональный футбол. А вот мастером по отражению пенальти он оставался всегда.

«Я мечтал, чтобы меня похоронили под скамейкой запасных»

Летом 1994-го Джанлуиджи пригласили на сбор основной команды «Пармы». Год спустя в клубе сложилась тяжёлая ситуация с вратарями: второй номер – ветеран Джованни Галли (выступавший на профессиональном уровне, когда Буффон ещё не родился) – отправился завершать карьеру в «Луккезе», клуб Серии B; пришедший ему на смену Алессандро Ниста вскоре получил травму, а позже травмировался и основной кипер – Лука Буччи.

Тут-то и пригодился Буффон. «Парма» подписала с ним профессиональный контракт, а его дебют в Серии A состоялся 19 ноября 1995 года в матче с «Миланом». Буффону тогда не было и 18; и хоть ему противостояли такие грозные соперники, как Роберто Баджо, Джордж Веа и Марко Симоне, он не стушевался: совершив несколько сейвов, Джанлуиджи так и не дал им возможности открыть счёт. Не знаю, волновался ли Буффон перед тем матчем, но если и так, то волнения своего он никому не показывал. Когда за день до матча Невио Скала поинтересовался у парня: «А что, если завтра я выпущу тебя? Ты готов?», тот делано удивился: «А в чём проблема?»

Буффон — игрок молодёжной команды «Пармы». 1993 г. Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Хоть Буффон играл и неплохо, ему всё же пришлось сесть на скамейку, когда Буччи вернулся в строй. В сезоне-1995/1996 Буффон провёл за первую команду «Пармы» всего восемь игр в чемпионате и Кубке Италии. Джанлуиджи такое положение дел не очень устраивало: он даже стал просить отпустить его в «Дженоа». Но молодого футболиста уговорили остаться, а уже в следующем сезоне Буффон стал основным вратарём «Пармы».

Совпадение или нет, но в тот год команда добилась лучшего в своей истории результата в чемпионате Италии – «Парма» взяла второе место, проиграв «Ювентусу» всего два очка. Правда, в последующие сезоны забраться в призы ей уже не удавалось. Но команда всё равно играла неплохо, а лично для Буффона конец 1990-х стал временем стремительного взлёта.

Особенно богатым на события выдался сезон-1998/1999: в мае «Парма» с разницей в неделю взяла сначала Кубок Италии, а потом – Кубок УЕФА. В августе к числу клубных трофеев добавился первый в истории команды Суперкубок Италии. Сам Буффон был признан лучшим вратарём года в Италии, получил премию «Браво», которая вручалась лучшему молодому футболисту Европы, и был номинирован на «Золотой мяч».

Буффон в «Парме», сезон-2000/2001 Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Прекрасно развивалась его карьера и в основной сборной, за которую 19-летний Буффон дебютировал 29 октября 1997 года в стыковом отборочном матче к ЧМ-1998 с Россией. Играли в Москве на стадионе «Динамо»: в снегопад, оранжевым мячом – чтоб был заметнее в такую погоду. Буффон на 31-й минуте заменил получившего травму Джанлуку Пальюку. В отличие от первого матча за «Парму», этот дебют дался Буффону нелегко: «Я не мог дышать и мечтал, чтобы меня похоронили под скамейкой запасных», – вспоминал он.

Буффон на поле «Динамо». 29 октября 1997 г., Италия — Россия Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Сборная Италии успешно преодолела стыковые матчи: в Москве сыграли 1:1, в Неаполе победили 1:0. И Буффон поехал во Францию на свой первый чемпионат мира (всего их у него будет пять) – правда, только третьим вратарём. Так что, несмотря даже на травму основного голкипера Анджело Перуцци, он не провёл на поле ни минуты: все пять матчей отыграл Пальюка.

Но два года спустя Буффон уже считался первым номером сборной и на Евро-2000 должен был ехать именно в этом статусе. Однако за неделю до открытия чемпионата он сломал руку в товарищеском матче с Норвегией. Место Буффона в воротах сборной занял его дублёр – Франческо Тольдо. Отмечу, что Италия и без Буффона выступила очень достойно, дойдя до финала. Остаётся только гадать, кому достался бы Кубок Анри Делоне, останься Буффон в строю. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения – и история спорта в том числе…

«Ювентус» и Марк Шагал

Летом 2001 года Буффон перешёл из «Пармы» в «Ювентус»: стоимость трансфера составила € 52,9 млн, что стало рекордом – точнее, даже двумя: самый дорогой трансфер в истории «Ювентуса» и рекордная сумма, выложенная за вратаря. Произошедшее стало большой неожиданностью для голкипера туринцев Эдвина ван дер Сара, который покинул команду, не пожелав садиться в запас (а возможно, обидевшись на руководство – ведь незадолго до этого оно уверяло его, что не собирается укреплять вратарскую позицию).

А Буффона ждала долгая счастливая жизнь с «Юве». За 17 лет, проведённых в составе команды, он 10 раз становился чемпионом Италии (правда, двух титулов «Ювентус» впоследствии был лишён, но об этом чуть позже), пять раз брал Кубок и шесть – Суперкубок страны. Трижды он играл в финале ЛЧ, однако все три раза туринцы уступили: в 2003 году – «Милану», в 2015-м – «Барселоне», два года спустя – «Реалу».

После поражения в 2003-м Буффон впал в депрессию. Спасло искусство: как-то он забрёл в музей и наткнулся на картину Марка Шагала «Прогулка». Снова процитирую письмо Буффона себе самому:

«Эта картина передаёт что-то из другого мира. Она напомнит тебе, как это – быть ребёнком. Как просто быть счастливым. То чувство, когда Тома Н’Коно выбивает мяч, когда бабушка зовет тебя с кухни, когда ты сидишь в темноте перед телевизором и молишься. С возрастом мы забываем об этом чувстве.

Нужно вернуться в музей на следующий день. Необходимо. Женщина на кассе посмотрит на тебя с улыбкой. Она спросит: «Разве вы не были у нас вчера?». Но это неважно. Иди внутрь. Искусство – лучшее лечение для тебя. Когда ты откроешь свой разум, внутренняя тяжесть исчезнет. Улетит, как та женщина на картине Шагала».

«Кальчополи» и победа на чемпионате мира

Из 2003 года перенесёмся в 2006-й, когда в Италии разразился небывалый скандал. Он даже получил специальное название – «Кальчополи». Было установлено, что несколько клубов Серии A участвовали в договорных матчах, а их руководство установило слишком «деловые» отношения с некоторыми представителями судейского корпуса.

Несколько команд были наказаны крупным очковым штрафом, а больше всех пострадал «Ювентус»: его лишили двух последних титулов и перевели в Серию B (изначально команду собирались сослать ещё ниже, в Серию C1, но после апелляции наказание смягчили). Пришлось понервничать и самому Буффону, которого, наряду с ещё несколькими игроками, обвинили в незаконной игре на тотализаторе: мол, он делал ставки на результаты матчей Серии A. Однако Джиджи оправдали: на следствии вратарь пояснил, что ставил на другие виды спорта, а если уж на футбол, то только на матчи иностранных чемпионатов (это допускалось) – и только до 2005 года, когда итальянским футболистам вообще запретили играть на тотализаторе.

Буффон с Кубком мира. 2006 г. Фото: Eddy LEMAISTRE/Getty Images

Переживания, вызванные скандалом, не помешали Буффону, да и всей итальянской сборной, успешно выступить на мировом первенстве. Италия не так много забивала, но и почти не пропускала: из семи матчей турнира Буффон пять отыграл «на ноль», ещё в двух пропустил по одному мячу (если не считать послематчевые пенальти). Неудивительно, что Джанлуиджи признали лучшим вратарём турнира.

Финал с Францией вошёл в историю благодаря удалению Зинедина Зидана, боднувшего Марко Матерацци, нелестно отозвавшегося о его родных. Впрочем, тот матч был богат и чисто спортивными событиями: команды играли очень активно, а сейв в первом дополнительном тайме после удара Зидана, мощно пробившего головой с десяти метров, сам Буффон и поныне считает самым важным в своей карьере.

Буффон и Зидан Фото: Nick Potts/Getty Images

Семь титулов подряд

В том же году Буффон занял второе место в голосовании награды «Золотой мяч», уступив только бывшему одноклубнику Фабио Каннаваро. После ссылки в Серию B тот, как и большинство остальных игроков, покинул «Ювентус». Буффон остался. «Он же никогда не выигрывал Серию B. Вот он и хочет попробовать это сделать!» – пошутил его агент.

Исполнения «мечты» пришлось ждать недолго: следующим летом «Ювентус» вернулся в элиту с первого места, опередив «Наполи» на шесть очков. Буффон продлил контракт с клубом до 2012 года. Скоро ему должно было исполниться 30 – возраст для футболиста немалый. Но главных своих достижений с «Ювентусом» ему пришлось ждать ещё несколько лет.

Полуфинал Лиги чемпионов. 5 мая 2015 г., «Ювентус» — «Реал». Фото: Michael Regan/Getty Images

Пожалуй, лучшие годы Буффона в «Юве» – это семь лет с 2011-го по 2018-й, когда команда под руководством Антонио Конте и Массимилиано Аллегри выигрывала семь чемпионатов Италии подряд (и потом ещё два – уже без Буффона): иногда в довольно упорной борьбе, иногда – с двузначным преимуществом перед ближайшим преследователем. «Ювентус» дважды вышел в финал Лиги чемпионов, а сам Буффон в 2016-м поставил рекорд Серии А по числу минут без пропущенных голов: 974 (почти 11 матчей!).

В игре за «Ювентус». 2017 г. Фото: Daniele Badolato/Getty Images

В сборной Италии, капитанскую повязку которой Буффон надел в 2011-м, после ухода Каннаваро, дела шли ни шатко ни валко: после ЧМ-2006 успешным для команды стал разве что Евро-2012, на котором она добралась до финала. В 2018-м Буффон сыграл свой последний, 176-й, матч за сборную: это была товарищеская игра с Аргентиной. В том же году завершилось 17-летнее пребывание Буффона в «Ювентусе»: перед последней игрой чемпионата Италии 40-летний вратарь объявил, что покинет Турин по окончании сезона.

В таком возрасте обычно уходят на пенсию (если не сделали этого раньше), но Джиджи пополнил состав другого суперклуба – «ПСЖ». Свой переход он объяснил тем, что искал новый вызов и стремился выйти из зоны комфорта; и если бы не возможность «встряхнуться» в Париже, то, наверное, он действительно закончил бы. Кстати, о завершении карьеры: когда Буффон приближался к 30, на вопрос о своих перспективах он ответил так: «Думаю, что смогу поддерживать высокий уровень, пока мне не исполнится 35 лет».

Но 35 миновало, а он играл и играл. А когда переходил в «ПСЖ», то признался, что в свои 40 чувствует себя лучше, чем пять лет назад. Так почему бы в таком случае не поиграть ещё?

Буффон на презентации в «ПСЖ» Фото: Frederic Stevens/Getty Images

«У тебя в груди не сердце, а мешок мусора»

Вернусь немного назад – к последнему сезону Буффона в «Юве»: там случилась история, которую нельзя не рассказать. Произошло это в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом», когда Джанлуиджи удалили за споры с судьёй Майклом Оливером, назначившим в ворота «Ювентуса» спорный пенальти. После матча обычно сдержанный итальянец не поскупился на выражения:

«У тебя в груди не сердце, а мешок мусора. Если у тебя нет характера, чтобы работать на таком поле, на таком стадионе, – сиди с женой и детьми на трибуне, пей, ешь чипсы. Только не разрушай мечты команды. Я мог сказать судье в тот момент что угодно, но он должен был понимать разрушительную силу своего решения. Если ты не можешь справиться с давлением и не имеешь мужества принять верное решение – сиди на трибуне, ешь свои чипсы».

Прав был Буффон или нет, но говорить такие вещи не позволяется никому: УЕФА наказал его трёхматчевой дисквалификацией. Пенальти действительно был спорный: даже мнения авторитетных специалистов, бывших рефери ФИФА, разделились. Как бы то ни было, вратарю пришлось принести Оливеру извинения – и хоть на этот раз футболист был предельно корректен, из сказанного им прекрасно понятно, что Джиджи остался при своём мнении относительно сути инцидента:

«Если бы я снова увидел рефери, я бы обнял его и сказал, что ему нужно было потратить больше времени на принятие решения. Мои чувства, эмоции и моё разочарование заставили меня вести себя непривычным образом. Мои высказывания после того матча перешли границы допустимого, за что я приношу извинения».

За несколько мгновений до красной карточки. 11 апреля 2018 г., «Реал» — «Ювентус» Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Париж → Турин → Парма

Итак, после «Ювентуса» был «ПСЖ». Буффона брали в качестве дублёра Альфонса Ареола, но на поле он выходил довольно часто, сыграв за сезон 25 матчей. Контракт был рассчитан на год; продлевать его Буффон не стал, решив вернуться в «Ювентус». Как он сам объяснил, ему хотелось быть ближе к семье, которая осталась в Италии: двух выходных в месяц не хватало. Бывшие партнёры встретили его тепло: вратарь Войцех Щенсны предложил Буффону вернуть первый номер, а Джорджо Кьеллини – капитанскую повязку. Но ветеран отказался от обоих предложений:

«Я вернулся не для того, чтобы что-то у кого-то забрать или вернуть. Я просто хочу внести свою лепту в игру команды. Будет правильно, если основной вратарь команды Щенсны будет играть под номером 1. А на должности капитана у нас прекрасный игрок – Кьеллини».

Не думаю, чтобы эти слова были позёрством – полагаю, Буффон вполне искренне считал неудобным забирать у своих товарищей то, что они заслужили по праву. Джанлуиджи взял 77-й номер, который когда-то был у него в «Парме». Играл он уже немного, по 14–15 матчей за сезон. А летом 2021-го, ровно через 20 лет после того, как он перебрался из Пармы в Турин, Буффон подписал контракт с «Пармой». Цепочка замкнулась: «Парма» → «Ювентус» → «ПСЖ» → «Ювентус» → «Парма».

Буффон в «Парме» после возвращения Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Супермен и Буффонище

По этому случаю «Парма» опубликовала ролик, в котором Буффон выкапывал на клубном поле сундучок с клубной формой и костюмом Супермена. Ну, с формой понятно, а Суперменом Буффона прозвали ещё в 1998-м, когда после взятого пенальти от Роналдо он стащил с себя свитер, под которым оказалась майка с эмблемой супергероя. Её подарила болельщица из Неаполя, и Джиджи сначала хранил эту одежду в шкафу, а потом месяц надевал на игры так, что никто этого не видел. Пока не пришёл подходящий момент.

Впрочем, отечественным болельщикам, наверное, более известно другое прозвище Буффона, которым он обязан телекомментатору Георгию Черданцеву. Был февраль 2012 года, «Ювентус» играл с «Миланом». И когда Буффон отбил мощный удар Филиппа Мексеса (кстати, ровно с той же точки, откуда Зидан бил в 2006-м, и тоже головой), а на добивании вытащил мяч с ленточки – вот тогда-то и вырвалось у Черданцева:

«Буффонище! Чудовищный Буффонище!.. Я сейчас убегу из комментаторской, потому что это невозможно комментировать: как можно такие мячи отбить два раза?!»

На повторе, кстати, видно, что гол всё-таки был: после второго удара мяч полностью пересёк линию ворот, прежде чем Джанлуиджи его вытащил. Но судья этого не заметил, а VAR тогда ещё не было. Впрочем, даже если бы гол отменили – прозвище наверняка бы осталось.

Буффон вытаскивает мяч из ворот после добивания Мунтари. Фото: Dino Panato/Getty Images

Когда Буффон подписывал контракт с «Пармой», его не смутило, что команда вылетела в Серию В (где обретается и сегодня). Хотя чему удивляться: ведь играл же он уже в низшем дивизионе – причём в самом расцвете карьеры. Впрочем, повторения истории с «Ювентусом» не случилось: оба сезона «Парма» занимала места в середине таблицы. Так что ещё раз выиграть Серию В у Буффона не получилось. Теперь уже и не получится. Впрочем, это совершенно неважно. А закончить рассказ хочу ещё одной цитатой из письма Буффона самому себе:

«Тебе было четыре года, всю ночь шёл снег. Ты никогда раньше его не видел. Проснулся, посмотрел в окно, увидел сон наяву. Всё вокруг было белым.

Ты выбежал во двор в пижаме, ты даже не понимал, что такое снег. Но ты не медлил. Не подумал, что нужно одеться. Просто побежал навстречу неизвестному. Бесстрашно.

Бабушка кричала: «Джанлуиджи!!! Нет! Нет! Нет!». Ты насквозь промок, но широко улыбался. Пролежал с жаром целую неделю, но тебе было плевать. Никаких сомнений. Прямо в снег. Такой ты есть. Ты – Буффон, покажешь миру, что существуешь».

Он показал.