Сергей Бурунов рассказал, когда полюбил футбол

Известный актёр Сергей Бурунов поделился чувствами любви к футболу.

«Смотрел, но так не проникался. Всему своё время, как мне кажется. Я раньше был холоден. А команда ПФК ЦСКА на протяжении всей жизни появлялась через разных людей, в основном все болели за армейцев — друзья, близкие, родственники. Финальной точкой, я повторюсь, стал Куликов. Поэтому к футболу я пришёл, когда проникся и понял, что это такое. Да, я смотрел чемпионаты мира, какие-то игры, но не было такого, чтоб я терял разум и чтоб меня так будоражило внутри.

А когда попал на российский чемпионат мира в 2018 году, то это был просто-напросто День Победы. Незнакомые люди меня обнимали со слезами на глазах. Я увидел, насколько это великая игра, и тогда произошла финальная точка. Куликов и чемпионат мира все расставили на свои места», – приводит слова Бурунова пресс-служба ЦСКА.