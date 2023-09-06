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Галактионов — о ситуации с Изидором: бесплатно никто никого не отпустит

Галактионов — о ситуации с Изидором: бесплатно никто никого не отпустит
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского клуба. Специалист чётко дал понять, что железнодорожники не будут бесплатно отпускать своих футболистов.

«Попрощался ли Изидор с вами? Мы уже говорили на эту тему, что Вильсон после игры с «Сочи» попрощался со всей командой, с тренерами. Уехал в Москву, потому что был сложный выезд в Ростов. Мы понимали, что он оттуда приедет только к пятнице и трансферное окно будет закрыто. Поэтому здесь все думали и понимали, что какой-то диалог, наверное, ближе к конкретике идет. Тут, наверное, руководители больше скажут.

Агент заявил, что Изидор якобы плакался и умолял, чтобы его отпустили? Чтобы отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб.

Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было», — приводит слова Галактионова «Спорт-экспресс».

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