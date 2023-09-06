Галактионов — о ситуации с Изидором: бесплатно никто никого не отпустит

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского клуба. Специалист чётко дал понять, что железнодорожники не будут бесплатно отпускать своих футболистов.
«Попрощался ли Изидор с вами? Мы уже говорили на эту тему, что Вильсон после игры с «Сочи» попрощался со всей командой, с тренерами. Уехал в Москву, потому что был сложный выезд в Ростов. Мы понимали, что он оттуда приедет только к пятнице и трансферное окно будет закрыто. Поэтому здесь все думали и понимали, что какой-то диалог, наверное, ближе к конкретике идет. Тут, наверное, руководители больше скажут.
Агент заявил, что Изидор якобы плакался и умолял, чтобы его отпустили? Чтобы отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб.
Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было», — приводит слова Галактионова «Спорт-экспресс».
- 6 сентября 2023
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