Мостовой — об Изидоре: прежде чем целовать эмблемы, подумайте, что жизнь часто меняется
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Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с нападающим московского «Локомотива» Вильсоном Изидором.
«Это же не первый подобный случай. Удивительно, что Изидор так долго находился в России. «Локомотиву» ничего не остаётся, кроме как принять это или судиться. Прежде чем целовать эмблемы и кричать о любви, подумайте, что жизнь часто меняется. Надо быть немного поскромнее. Норманн, который уже где-то в Саудовской Аравии обитает, тоже кричал про любовь к «Ростову» и «Динамо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В текущем сезоне 23-летний французский нападающий провёл четыре игры за «Локомотив» в рамках РПЛ и забил один гол.
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