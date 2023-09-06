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Стали известны претенденты на трофей Яшина

Стали известны претенденты на трофей Яшина
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Твиттер «Золотого мяча» представил номинантов на трофей Яшина, вручаемую лучшему вратарю.

Номинанты: Эмилиано Мартинес, Тибо Куртуа, Аарон Рамсдейл, Доминик Ливакович, Марк-Андре тер Штеген, Майк Меньян, Ясин Боно, Андре Онана, Эдерсон, Брайс Самба.

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