Объявлены номинанты на награду лучшего молодого игрока

Твиттер «Золотого мяча» представил номинантов на награду Kopa Trophy, вручаемую лучшему молодому игроку до 21 года.

Номинанты: Джамал Мусиала, Джуд Беллингем, Антониу Силва, Гави, Элье Ваи, Расмус Хёйлунн, Алехандро Бальде, Педри, Эдуарду Камавинга, Хави Симонс.