Объявлены номинанты на награду лучшего молодого игрока
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Твиттер «Золотого мяча» представил номинантов на награду Kopa Trophy, вручаемую лучшему молодому игроку до 21 года.
Номинанты: Джамал Мусиала, Джуд Беллингем, Антониу Силва, Гави, Элье Ваи, Расмус Хёйлунн, Алехандро Бальде, Педри, Эдуарду Камавинга, Хави Симонс.
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