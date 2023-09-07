Гендиректор Серии А: наша лига – самая увлекательная в Европе

Луиджи Де Сьерво, являющийся генеральным директором Серии А, поделился мнениями об итальянском чемпионате.

«Наша лига – самая увлекательная в Европе.

Если анализировать результаты на поле, смотреть на количество забитых мячей, то мы самые зрелищные. Никто не чувствует, что доминирует в лиге. Чемпионат жив, непредсказуем, тогда как везде всегда побеждают те же старые имена.

Серия А решила инвестировать в прозрачность. Продолжим это движение, опубликовывая аудио разговоры между арбитром и ВАР», — приводит слова Де Сьерво Сalciomercato.com.

После трёх туров лидером чемпионата Италии является миланский «Интер», в активе которого девять набранных очков. На втором месте идёт «Милан», у них столько же очков.