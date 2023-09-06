Экс-хавбек «Интера» Станкович стал тренером «Ференцвароша» после увольнения Черчесова

Бывший полузащитник «Интера» и сборной Сербии Деян Станкович возглавил «Ференцварош». Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.
Сербский специалист сменил на посту Мате Чабу, исполнявшего обязанности главного тренера «Ференцвароша» после увольнения Станислава Черчесова в июле. Станкович приступил к работе с венгерским клубом в понедельник, 4 сентября.
Фото: fradi.hu
Тренерская карьера Станковича началась в 2014 году. На протяжении пяти лет сербский специалист ассистировал главным тренерам «Удинезе» и «Интера». С 2019 по 2022 год Станкович тренировал «Црвену Звезду», с которой выиграл Кубок Сербии и трижды становился чемпионом страны. Последним местом работы сербского наставника была «Сампдория». В прошлом сезоне генуэзцы набрали лишь 19 очков в 38 матчах и заняли 20-е место в чемпионате Италии, отправившись в Серию B.
В бытность футболиста Станкович выступал за такие команды, как «Црвена Звезда», «Лацио» и «Интер».
- 6 сентября 2023
-
23:09
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
21:54
-
21:45
-
21:39
-
21:34
-
21:25
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:02
-
18:57
-
18:39