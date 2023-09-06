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Экс-хавбек «Интера» Станкович стал тренером «Ференцвароша» после увольнения Черчесова

Экс-хавбек «Интера» Станкович стал тренером «Ференцвароша» после увольнения Черчесова
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Бывший полузащитник «Интера» и сборной Сербии Деян Станкович возглавил «Ференцварош». Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Сербский специалист сменил на посту Мате Чабу, исполнявшего обязанности главного тренера «Ференцвароша» после увольнения Станислава Черчесова в июле. Станкович приступил к работе с венгерским клубом в понедельник, 4 сентября.

Фото: fradi.hu

Тренерская карьера Станковича началась в 2014 году. На протяжении пяти лет сербский специалист ассистировал главным тренерам «Удинезе» и «Интера». С 2019 по 2022 год Станкович тренировал «Црвену Звезду», с которой выиграл Кубок Сербии и трижды становился чемпионом страны. Последним местом работы сербского наставника была «Сампдория». В прошлом сезоне генуэзцы набрали лишь 19 очков в 38 матчах и заняли 20-е место в чемпионате Италии, отправившись в Серию B.

В бытность футболиста Станкович выступал за такие команды, как «Црвена Звезда», «Лацио» и «Интер».

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