Илья Забарный: уже адаптировался на 100% к насыщенному английскому графику

Защитник «Борнмута» Илья Забарный рассказал, что он адаптировался к графику матчей в Англии.

«В последнем матче с «Брентфордом» мы пропустили на последних минутах? Это футбол, здесь нужно выкладываться на максимум, где бы ты ни был: в Англии или Украине. Всё бывает, могли также выиграть, могли проиграть. Будем двигаться дальше, потому что впереди ещё много трудных матчей – надо брать свои очки.

Стартом сезона недовольны. Хотелось бы набрать очки, но понимаем, что соперник тоже где-то был, возможно, выше классом, поэтому тяжело играть. Но все понимают, что ещё есть шанс набрать свои очки. Не то что шанс есть, а так и будет.

Насыщенный английский график? Всё хорошо, я уже адаптировался, можно сказать на 100%. Хорошо чувствую себя и в команде, и в жизни. Готовлюсь к играм, ведь матчи очень тяжелые, очень изнурительные, реально нужно хорошо готовиться.

Нельзя отлучаться ни на одну секунду. Потому что достаточно высокий темп и нужно быть сосредоточенным каждый миг. Если ты с мячом, ты можешь сразу его потерять, потом контратака и… Тебе нужно всегда думать о твоей позиции на поле и многом другом.

Мой прогресс? Я не так много игр сыграл, но, конечно, почувствовал это на тренировке, что немного отличается отношение к футболу в целом. Можно сказать, что я добавил во многих аспектах, но вижу, что могу ещё», — приводит слова Забарного ua.tribuna.com.