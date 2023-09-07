33-летний российский полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас стороны согласовывают условия контракта, в переходе Дзагоева лично заинтересован главный тренер команды Леонидас Воколос.

За этот клуб играет другой бывший игрок ЦСКА, сербский хавбек Зоран Тошич. «ПАС Ламия 1964» выступает в греческой Суперлиге. В сезоне-2023/2024 команда набрала четыре очка в трёх матчах.

Напомним, этим летом Дзагоев покинул казанский «Рубин», где провёл сезон-2022/2023. С 2008 года по сентябрь 2022 года Алан играл за ЦСКА, проведя за команду 395 матчей, забив 77 голов и отдав 93 результативные передачи. Вместе с красно-синими Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России.