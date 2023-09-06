11 футболистов, сменивших клуб после закрытия трансферного окна в топ-5 лигах

Трансферное окно в топ-лигах закрыто. Однако многие чемпионаты не синхронизированы с грандами. Поэтому большое количество клубов ещё ведут трансферные дела. По окончании дедлайна состоялось несколько крутых сделок, в том числе и в топ-лигах. Рамос вернулся домой, цель «Спартака» уехала в Турцию, а в Японии снова выступает испанский маг. Рассказываем подробнее.

Хуан Мата: «Галатасарай» – «Виссел Кобе» (свободный агент)

Хуан Мата Фото: Из личного арихва Маты

35-летний испанец покинул топ-лигу в 2022 году. Мата перебрался из «МЮ» в «Галатасарай» на правах свободного агента. В Турции Хуан выиграл чемпионат-2022/2023, но провёл всего 492 минуты за сезон (18 игр). Испанца не тревожили травмы, но он не входил в стартовую обойму «Галатасарая». Теперь Мата решил сменить обстановку и покинуть Европу. Полузащитник бесплатно перебрался в японский «Виссел Кобе». Примечательно, что ранее за команду играл другой испанский волшебник – Андрес Иньеста. Преемственность в японском клубе. В «Виссел Кобе» Мата станет главной звездой, а уровень лиги позволить зажечь ещё.

Серхио Рамос: «ПСЖ» – «Севилья» (свободный агент)

Серхио Рамос Фото: Севилья

Один из самых крутых защитников XXI века нашёл новый клуб. Точнее, новый-старый клуб. Рамос – воспитанник «Севильи», выступавший за андалусийцев с 2002 по 2005 год. А затем Серхио уехал в «Реал», где стал легендой, капитаном и символом. В 2021-м Рамос перебрался в «ПСЖ». Французский отрезок, скажем прямо, не совсем удался. Серхио часто пропускал матчи из-за травм, да и взять Лигу чемпионов не смог. А теперь испанец возвращается в родную команду. С «Севильей» Рамос заключил однолетний контракт, зарплата – € 1 млн. Интересно, что «Аль-Иттихад» предлагал Серхио € 15 млн в год. Но мы увидим его в европейской Лиге чемпионов.

Танги Ндомбеле: «Тоттенхэм» — «Галатасарай» (аренда)

Танги Ндомбеле

Ндомбеле – настоящая боль для «Тоттенхэма». В 2019 году француза покупали за € 62 млн. Но Танги так и не стал по-настоящему важным игроком для «шпор». А сезон-2022/2023 уже провёл в аренде, став чемпионом с «Наполи». Теперь Ндомбеле отправляется в Турцию. «Галатасарай» берёт Танги в аренду с правом выкупа за € 15 млн. Если стамбульский клуб решит выкупить Ндомбеле, то будет закрывать сумму сделки на протяжении пяти лет, начиная с 2025 года. Также «Галатасарай» взял на себя зарплату игрока за текущий сезон.

Давинсон Санчес: «Тоттенхэм» — «Галатасарай» (€ 9,5 млн)

Давинсон Санчес

Колумбийский защитник мог оказаться в «Спартаке», но в итоге едет в Турцию вместе с Ндомбеле. Санчес переходит в «Галатасарай» на полноценной основе уже сейчас. Контракт с колумбийцем подписан по схеме «4+1». Зарплата Санчеса составит € 3,2 млн в год. «Тоттенхэм» получит за футболиста € 9,5 млн, сумма будет выплачена в течение пяти лет. За лондонский клуб Санчес выступал с 2017 года, но в последние пару сезонов выпал из стартового состава. В Турции Давинсон получит шанс перезапустить карьеру. Да и с таким составом «Галатасарай» может пошуметь в Лиге чемпионов.

Янник Феррейра Карраско: «Атлетико» — «Аль-Шабаб» (€ 15 млн)

Янник Феррейра Карраско Фото: Аль Шабаб

Бельгийский футболист уже уезжал из Европы. В 2018 году он переходил в китайский «Далянь Про». Но зимой 2020-го вернулся в «Атлетико». Теперь – новый вояж. Карраско отправляется в самую «хайповую» лигу за пределами Европы – саудовскую. Янника выбрал достаточно скромный клуб – «Аль-Шабаб». После пяти туров команда занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Саудовской Аравии. Получится ли у Карраско помочь «Аль-Шабабу» исправить ситуацию? Контракт подписан на три года, совместного времени впереди много.

Эрик Бейи: «Манчестер Юнайтед» — «Бешикташ» (свободный агент)

Эрик Бейи Фото: Бешикташ

У «МЮ» переизбыток игроков на позиции центрального защитника. Бейи так не сумел стать важным игроком команды, а в прошлом году уже отправлялся в аренду в «Марсель». Логичный шаг – расставание. За год до конца контракта «МЮ» и Бейи расторгли соглашение (в 2016 году его покупали за € 38 млн у «Вильярреала»). Ивуарийский защитник на правах свободного агента отправился в «Бешикташ». Популярное направление в середине 2023 года. Фабрицио Романо сообщает, что Бейи заключил однолетний контракт с «орлами».

Стеван Йоветич: «Герта» — «Олимпиакос» (свободный агент)

Стеван Йоветич Фото: Олимпиакос

Черногорский форвард, поигравший за «Фиорентину», «Манчестер Сити», «Интер», «Севилью» и «Монако», в прошлом сезоне выступал за немецкую «Герту». На его счету четыре гола в 18 матчах Бундеслиги. Контракт Йоветича с «Гертой» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. На правах свободного агента форвард присоединился в начале сентября к «Олимпиакосу». Клуб из Пирея отлично стартовал в чемпионате Греции, одержав три победы. Поможет ли Йоветич «Олимпиакосу» забрать золото?

Даниэл Поденсе: «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (аренда)

Даниэл Поденсе Фото: Олимпиакос

Ещё один известный футболист перебрался в «Олимпиакос» по окончании трансферного окна в АПЛ. Поденсе стал игроком красно-белых на правах аренды. Даниэл уже выступал за «Олимпиакос» с 2018 по 2020 год и перешёл в «Вулвз» именно из Греции. Теперь – возвращение в Пирей. В сезоне-2022/2023 португалец провёл 38 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Альфредо Морелос: «Рейнджерс» — «Сантос» (свободный агент)

Альфредо Морелос Фото: Сантос

Колумбийского форварда СМИ отправляли в РПЛ. Интерес к Морелосу приписывали «Спартаку» и «Зениту». Удивительно, но «Рейнджерс» не продал игрока. В итоге его пришлось отпускать на правах свободного агента. В прошлом сезоне Морелос провёл 45 матчей и забил 12 голов во всех турнирах. А теперь отправился в бразильский «Сантос». 27-летний игрок подписал двухлетний контракт.

Хван Ин Бём: «Олимпиакос» — «Црвена Звезда» (€ 5,5 млн)

Хван Ин Бём Фото: Црвена Звезда

Южнокорейский полузащитник провёл полтора года в «Рубине» (с августа 2020-го по апрель 2022-го). Затем Хван поиграл пару месяцев в аренде на родине (в «Сеуле»), а в июле его подобрал «Олимпиакос» в качестве свободного агента. Сезон-2022/2023 игрок провёл успешно: 40 матчей во всех турнирах, 5+4 по системе «гол+пас», более 3000 минут на поле. Теперь кореец понадобился «Црвене Звезде». Сербский гранд приобрёл игрока за € 5,5 млн. «Олимпиакос» заработал, а «Звезда» получила усиление под Лигу чемпионов.

Каспер Шмейхель: «Ницца» — «Андерлехт» (свободный агент)

Каспер Шмейхель Фото: Андерлехт

Чемпион Англии в составе «Лестера» в 2022 году перешёл в «Ниццу». Но в Лиге 1 датчанин надолго не задержался. Теперь 36-летний вратарь отправился в бельгийский «Андерлехт» на правах свободного агента. Шмейхель заключил однолетний контракт. Это четвёртый чемпионат в карьере Каспера. Ранее он выступал в Шотландии, Англии и Франции. Получится ли взять золото с «Андерлехтом»?

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Николя Пепе: «Арсенал» — «Бешикташ»

Николя Пепе Фото: Arsenal FC via Getty Images

Если вы находитесь в компании с болельщиками «Арсенала», то лучше не произносите вслух имя Николя Пепе. Ивуарийский вингер – один из самых кошмарных трансферов в истории лондонцев. «Арсенал» в 2019 году заплатил «Лиллю» за Пепе € 80 млн. Но игрок так и не показал, за что «канониры» отдали такую сумму. Прошлый сезон Пепе провёл в «Ницце» на правах аренды. А теперь отправляется в «Бешикташ» уже на полноценной основе. L’Equipe сообщает, что сначала Пепе отказался от варианта переезда в Стамбул, но затем передумал. О сделке объявят официально в ближайшее время.