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Маттеус призвал доверять главному тренеру сборной Германии Флику

Маттеус призвал доверять главному тренеру сборной Германии Флику
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Бывший футболист «Баварии» и «Интера» Лотар Маттеус призвал доверять главному тренеру сборной Германии Ханс-Дитеру Флику.

«Ханси (Флик) хотел поэкспериментировать в течение последних нескольких месяцев. Я знаю, что он из тех, кто всегда ищет способ стать лучше. Возможно, найти его ему не удалось. Но он всегда может ответить на неудачи. Он всё равно сделал выводы, которые могут помочь команде в будущем. Я имею в виду, что мы должны продолжать доверять Ханси», — приводит слова Маттеуса издание TZ.

Напомним, в последних пяти товарищеских матчах сборная Германии добилась только одной победы — над Перу (2:0) в марте этого года. Сборным Бельгии, Польши и Колумбии подопечные Флика проиграли, а с украинцами сыграли вничью со счётом 3:3.

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