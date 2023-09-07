Источник: Изидор может быть арендован «Зенитом» с условием обязательного выкупа

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может быть арендован «Зенитом» до конца сезона с условием обязательного выкупа, сообщил заместитель главного редактора «Спорт-экспресс» Максим Алланазаров в своём телеграм-канале.
По сведениям источника, общая сумма сделки составит порядка € 6 млн. Напомним, агент Изидора подтвердил, что ведутся переговоры о переходе форварда «Локомотива» в «Зенит». Ранее «Матч ТВ» сообщал, что переговоры по поводу Изидора ведут «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» и сине-бело-голубые являются главными претендентами на подписание форварда.
Контракт французского форварда с красно-зелёными действует до лета 2026 года, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. 23-летний нападающий провёл за железнодорожников 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.
- 7 сентября 2023
-
14:25
-
14:24
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:47
-
13:41
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
12:53
-
12:49
-
12:41
-
12:40
-
12:28
-
12:13
-
12:04
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:34
-
11:33
-
11:23
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:46
-
10:46
-
10:44
-
10:41