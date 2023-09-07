Источник: Изидор может быть арендован «Зенитом» с условием обязательного выкупа

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может быть арендован «Зенитом» до конца сезона с условием обязательного выкупа, сообщил заместитель главного редактора «Спорт-экспресс» Максим Алланазаров в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, общая сумма сделки составит порядка € 6 млн. Напомним, агент Изидора подтвердил, что ведутся переговоры о переходе форварда «Локомотива» в «Зенит». Ранее «Матч ТВ» сообщал, что переговоры по поводу Изидора ведут «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» и сине-бело-голубые являются главными претендентами на подписание форварда.

Контракт французского форварда с красно-зелёными действует до лета 2026 года, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. 23-летний нападающий провёл за железнодорожников 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.