Агент Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом»

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил, что ведутся переговоры о переходе игрока в «Зенит».

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет», — приводит слова Ичбиа Sport24.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что переговоры по переходу Изидора ведутся с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» и сине-бело-голубые являются главными претендентами на подписание форварда.

Отметим, что Изидор самовольно покинул Россию и отказался возвращаться в расположение «Локомотива». Контракт форварда с красно-зелёными действует до лета 2026 года, Изидор перешёл в команду из «Монако» в январе 2022 года. Французский нападающий провёл за «Локомотив» 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.