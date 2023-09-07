Агент Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом»

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил, что ведутся переговоры о переходе игрока в «Зенит».
«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет», — приводит слова Ичбиа Sport24.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что переговоры по переходу Изидора ведутся с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» и сине-бело-голубые являются главными претендентами на подписание форварда.
Отметим, что Изидор самовольно покинул Россию и отказался возвращаться в расположение «Локомотива». Контракт форварда с красно-зелёными действует до лета 2026 года, Изидор перешёл в команду из «Монако» в январе 2022 года. Французский нападающий провёл за «Локомотив» 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.
- 7 сентября 2023
-
12:53
-
12:49
-
12:41
-
12:40
-
12:28
-
12:13
-
12:04
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:34
-
11:33
-
11:23
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:46
-
10:46
-
10:44
-
10:41
-
10:25
-
10:09
-
10:04
-
10:01
-
09:57
-
09:43
-
09:27
-
09:20
-
09:19
-
09:01
-
08:51
-
08:44
-
08:34