Мусиала не приедет в сборную Германии из-за болей в спине

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не поедет в сборную на сентябрьские матчи национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
20-летний хавбек продолжает восстановление после травмы спины. В связи с этим Мусиала был вынужден отказаться от участия в товарищеских матчах со сборной Японии (9 сентября) и Франции (12 сентября).
Мусиала выступает за сборную Германии с 2021 года. В 20 играх за бундесманшафт хавбек отметился одним голом.
В прошлом сезоне Мусиала провёл 47 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.
Ранее Мусиала попал в список номинантов на приз «Лучшему молодому игроку».
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