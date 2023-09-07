ЦСКА выиграл дело в CAS у агентской компании Olea Sports Capital

Футбольный клуб ЦСКА выиграл дело, касающееся трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм», в спортивном арбитражном суде (CAS) у агентской компании Olea Sports Capital, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию агентской компании на решение Палаты РФС по разрешению споров.
Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участия в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».
Ранее, в январе 2022 года Палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ПФК ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому агентская компания хотела взыскать с нашего клуба порядка полутора миллиона долларов.
ПФК ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», — говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.
- 7 сентября 2023
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