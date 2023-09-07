Новичок ЦСКА Давила: ставлю интересы коллектива и команды выше личных

Чилийский новичок московского ЦСКА Виктор Давила заявил, что ставит интересы коллектива и команды выше своих личных амбиций.

«Личные цели на сезон? Прежде чем оценивать индивидуальные заслуги, необходимо сначала думать о команде и помогать команде. Забиваешь ты или отдаёшь голевые передачи — в первую очередь ты помогаешь команде.

Я, конечно, хочу, чтобы мои индивидуальные показатели были высокими и значимыми, потому что за счёт этого помогу команде добиваться результата. Я ставлю интересы коллектива и команды выше своих личных, но при этом стараюсь, чтобы мои цифры также были значительными — через них я помогаю команде», — сказал Давила в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Давила выступал за «Леон» с января 2021 года. Чилиец также представлял клуб «Пачука». В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.