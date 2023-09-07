Чилуэлл — о проблемах «Челси»: быстро всё исправим благодаря тренеру и талантливым игрокам

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл высказался о текущих проблемах своего клуба.
«У нас новая молодая команда. В каком-то смысле неопытная. Почеттино пытается донести свои идеи, и мы с Рисом Джеймсом должны взять на себя дополнительную ответственность, быть лидерами и управлять партнёрами.
Я остаюсь уверенным в себе – знаю, какие таланты есть у нас в команде. Мы сохраняем спокойствие, у нас отличный тренер. В команде присутствует уверенность, что сможем быстро всё исправить.
Та работа, которую проделал Почеттино — это просто невероятно. Мы все следуем его установкам. Думаю, нас ждёт хорошее будущее. Проявив ещё немного терпения, мы добьёмся успеха», – приводит слова Чилуэлла Goal.com.
«Челси» после четырёх туров чемпионата Англии — 2023/2024 занимает лишь 12-е место в турнирной таблице. В активе у подопечных Маурисио Почеттино четыре очка. Ранее появилась информация, что экс-тренер «Челси» Грэм Поттер отказался возглавить «Лион».
- 7 сентября 2023
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