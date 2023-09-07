Экс-тренер «Челси» Поттер отказался возглавить «Лион»

Французский «Лион» пригласил экс-наставника «Челси» Грэма Поттера на тренерский мостик вместо Лорана Блана, увольнение которого должно вскоре произойти. Однако британский специалист отказался от работы во французском клубе, информирует журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

Напомним, «Лион» плохо стартовал в новом сезоне Лиги 1, набрав одно очко в четырёх первых турах, и отставка Блана, как считают местные журналисты – дело времени. Руководство «ткачей» уже приступило к поиску сменщиков, и среди возможных кандидатов перечисляются имена Тьяго Мотты и Уильяма Стилла, а Марсело Гальярдо уже якобы отказал французам.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: