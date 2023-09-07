Валерий Карпин: имена не всех игроков запомнил — мне было некогда

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о сложностях в запоминании имён новых футболистов национальный команды.

«Ещё имена не всех игроков запомнил. По фамилиям — да, а по именам сложно. Сегодня иногда кричал по фамилиям. Луис сидел, долго изучал, выучил всех. Молодец! Мне было некогда», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Россиянам предстоит провести несколько товарищеских матчей.

Во время паузы на матчи сборных российская национальная команда проведёт ещё два товарищеских матча: с олимпийской сборной Египта (11 сентября) и со сборной Катара (12 сентября). Сегодняшний матч с египтянами завершился вничью 1:1.