Экс-тренер «Спартака» Пилипчук раскрыл зарплаты футболистов в ведущих клубах Словении
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Бывший тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук сравнил финансовые возможности клубов России и Словении, где работал ещё в прошлом сезоне. По его словам, в ведущих клубах чемпионата Словении футболисты в среднем получают € 8–15 тыс. в месяц. Уровень зарплат в чемпионате России значительно выше.
«Экономические возможности словенских клубов и российских клубов нельзя сравнивать. Диапазон зарплат зависит от уровня игроков. В ведущих клубах — в среднем от € 8 тыс. до € 15 тыс. в месяц. Тем не менее в Словении есть довольно квалифицированные футболисты. Некоторые уже появились на российском рынке», — сказал Роман Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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