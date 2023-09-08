Экс-тренер «Спартака» Пилипчук раскрыл зарплаты футболистов в ведущих клубах Словении

Бывший тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук сравнил финансовые возможности клубов России и Словении, где работал ещё в прошлом сезоне. По его словам, в ведущих клубах чемпионата Словении футболисты в среднем получают € 8–15 тыс. в месяц. Уровень зарплат в чемпионате России значительно выше.

«Экономические возможности словенских клубов и российских клубов нельзя сравнивать. Диапазон зарплат зависит от уровня игроков. В ведущих клубах — в среднем от € 8 тыс. до € 15 тыс. в месяц. Тем не менее в Словении есть довольно квалифицированные футболисты. Некоторые уже появились на российском рынке», — сказал Роман Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.