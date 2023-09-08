«За один год в «Спартаке» я познал и радость, и горе». Куда пропал Роман Пилипчук

Роман Пилипчук был одним из незаметных героев последнего (пока) «золотого» «Спартака» — образца сезона-2016/2017. Фактически правой рукой любимца публики Массимо Карреры в штабе команды. После непродолжительного ассистентского опыта в Грозном он работал главным на разных уровнях, а в прошлом сезоне впервые попробовал себя в Европе. И преуспел — поднял словенский «Целе» на пьедестал. Тем удивительнее оказалась отставка — за неделю до старта нового чемпионата! Мы давно договаривались пообщаться — момент настал.

«В Словении не запирают на базе — футболисты приезжают сразу на игру»

— За два года вы не дали ни одного обстоятельного интервью. Сознательно ушли в тень?

— Работа поглотила. У тренера всегда есть эпизоды, когда он анализирует. Мне понравился период в минском «Динамо», где нужно было за короткий срок собрать команду, научить. Это сложно, но интересно. Такой же этап был в Долгопрудном. Потом — Словения. Некогда было отвлекаться на другие вещи — всегда в работе.

— И как вы оцените свой первый тренерский опыт в ЕС? Что удалось, что нет?

— Второе место «Целе» после двух подряд восьмых говорит о том, что тренерский штаб качественно выполнил свою работу. Я доволен.

Роман Пилипчук Фото: Из личного архива тренера

— Для городка на 37 тысяч жителей это большой успех?

— Так и Словения сама по себе небольшая страна: население — полтора миллиона. В местной лиге Целе — не самый маленький город. Та же Мурска-Собота намного меньше (11 000 жителей. — Прим. «Чемпионата»).

— Как вообще возник этот вариант?

— Меня и мой штаб и из Минска убрали не из-за результатов. Они как раз были неплохие, учитывая, что команду собирали за полтора месяца. Шли третьими-четвёртыми в таблице, когда руководители клуба захотели вернуть белорусского специалиста, который возглавлял команду раньше (Сергея Гуренко. — Прим. «Чемпионата»). После этого к моей работе стали проявлять больше интереса. Пригласили в «Долгопрудный». Там тоже проделали большой объём работы. Первые матчи шли плохо, но со временем всё наладили и в концовке не проиграли никому из лидеров Первой лиги. Но потом у клуба возникли финансовые проблемы, и мы приняли решение расстаться. Когда поступило предложение «Целе», принял, не раздумывая. Интересно было попробовать себя в другом чемпионате. Хотя для меня это уже не первый зарубежный опыт. С «Дачией» мы тоже заняли второе место в чемпионате Молдавии и только в финале Кубка уступили «Шерифу», участвовали в Лиге Европы.

— С чего начали в Словении?

— С повышения функционального состояния игроков. Адаптировали футболистов к тяжёлым нагрузкам. Это приносило плоды до конца чемпионата. Особенно — во втором круге, когда качество полей хуже и всё решает функциональное состояние. Например, «горим» «Олимпии» 0:2 в первом тайме, 88-я минута — уже 4:2 в нашу пользу. 0:2 с «Марибором» превратили в 2:2. Перед этим чемпионатом ещё больше добавили нагрузки. Я посчитал это необходимым перед играми с более сильными соперниками в Лиге Европы.

— Футболисты не стонали?

— Когда нагрузки приносят результат, футболисты никогда не стонут. Тем более у нас все упражнения были с мячами.

— С командой на каком языке коммуницировали?

— Какие-то футбольные вещи я могу донести до команды на английском. Плюс очень повезло, что в штаб входили два тренера, поигравших в РПЛ. Дарьян Матич выступал за «Шинник», а Амел Муйчинович защищал ворота «Анжи». Оба очень хорошо говорят по-русски. Дарьян ещё и терминологию отлично выучил, поэтому перевод был достаточно качественный.

— В составе «Целе» тоже было несколько парней, знакомых российским болельщикам. Как там Попович, Маевский, Бизяк?

— Ваню Маевского я перевёл на тренерскую работу — помогать мне. От него было достаточно много пользы в новой роли. Футболистом-то он был квалифицированным: в Лиге чемпионов даже поиграл. Попович, Бизяк, Морозов достаточно хорошо проявили себя в игровом отношении — не зря же они были востребованы на уровне РПЛ.

— Не было желания кого-то из молодых, знакомых по «Спартаку-2», подтянуть? Или нереально?

— Почему нереально? Просто не рассматривали такие варианты. Клуб был настроен в большей степени развивать словенских игроков. По сравнению с конкурентами у нас их было довольно много.

— Словенский футбол ассоциируется с «Марибором». А что из себя представляет «Целе»?

— Естественно, «Марибор» — это имя. Клуб неоднократно выступал в Лиге чемпионов, в группу со «Спартаком» попадал. «Целе» — тоже клуб с традициями, когда-то даже становился чемпионом Словении. Сейчас он переживает новый этап в истории, но в любом случае амбиции у руководителей большие — двигаться вперёд и быть наверху таблицы.

— С «Олимпией» вдолгую объективно сложно было тягаться? Словенский «Зенит»?

— За четыре матча мы их дважды обыграли и только раз уступили. В футбольном отношении соперничать можно. А в плане популярности «Марибор», «Олимпия» — клубы совсем другого уровня, чем «Целе».

— Ваш 13-тысячник хотя бы раз заполнялся полностью?

— Да нет, даже наполовину не заполнялся.

— С какими сложностями столкнулись в незнакомой футбольной среде?

— Мне в целом было комфортно. Естественно, пришлось проделать очень много работы. Не только мне, но и руководству — в плане комплектации состава. Это как в школе: если хочешь получать высокие оценки, надо усердно учиться.

— Экономические возможности словенских клубов далеки от российских?

— Конечно, нельзя сравнивать. Тем не менее в Словении есть довольно квалифицированные футболисты. Некоторые уже появились на российском рынке. В лице Даку «Рубин» приобрёл очень качественного нападающего. Даку не раз выходил против «Целе» в чемпионате Словении, забивал нам, стал одним из лучших бомбардиров лиги. В «Сочи» Крамарич пришёл — тоже качественный игрок. Были трансферы в ведущие лиги Европы — в Италию, Францию. Это тоже о многом говорит.

— То есть вас яркий старт Даку в России не удивил?

— Абсолютно. Когда звонили и интересовались игроками из словенского чемпионата, в числе прочих я называл фамилию Даку. Этот игрок способен самостоятельно решать судьбу эпизода. Я внимательно слежу за РПЛ и вижу, что в игре Даку ничего не поменялось. Даже комментаторы по ТВ выделяют его качества — умение сохранить мяч в сложной ситуации и самостоятельно создать опасный момент. Да, может, пока он не очень много забивает, но готовность бить пенальти в новой команде только подтверждает лидерские качества. Крамарич в «Сочи» тоже забивает.

Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Зимой «Целе» отпустил в «Бейтар» Григория Морозова. Даже в израильском футболе зарплаты выше?

— Честно, не узнавал, сколько платят в Израиле. Это было общее решение игрока и клуба. Не думаю, что дело было в финансовой составляющей.

— Какой средний уровень зарплат в высшем дивизионе Словении?

— Диапазон широкий — зависит от уровня игроков. В ведущих клубах — в среднем от € 8 до 15 тысяч в месяц.

— Ожидания от уровня словенского футбола совпали с реальностью?

— Пока с головой не окунёшься в новый чемпионат, тяжело понять его уровень. До этого я чемпионат Словении не смотрел, соответственно, информации было мало. Поэтому в первых играх пришлось очень тяжело: набивали шишки, теряли очки со слабыми командами. Потом стало полегче. Хотя чемпионат сам по себе сложный — любой может обыграть любого. Мы понимаем, что «Зенит» вряд ли проиграет команде из нижней половины таблицы. В Словении такой уверенности в отношении «Марибора» или «Целе» нет. В плане добывания очков сезон получился достаточно сложным.

— Что-то удивило?

— Не то чтобы удивило, но менталитет другой. Подход к тренировочному процессу, подготовка к игре — всё иначе. В Словении не заезжают на базу или в отель перед матчами — приезжают сразу на игру. Ты не контролируешь процесс, что футболисты едят и как ведут себя в повседневной жизни. Что мне понравилось: игроки внимательно слушают тренера и пытаются качественно выполнять все требования. Менталитет профессиональный — люди серьёзно относятся к своему делу.

— Можете представить, чтобы в России футболисты самостоятельно приезжали на игру?

— Наверное, всё-таки нет. Это скорее вопрос привычки. Если бы они всегда приезжали на стадион сами, ничего страшного не было бы. Нельзя сказать, что в Словении профессионалы, а в России — нет.

— А к вам как в Словении относились?

— За год работы ни разу не почувствовал предубеждения. Со всеми было хорошее, нормальное общение.

— «Целе» завершил сезон серией из семи матчей без поражений, поэтому ваша отставка со стороны выглядела максимально странно. Что случилось?

— А в чемпионате девять туров не проигрывали. Мне сказали, что «Целе» выбрал другой вектор развития. Это решение клуба, никаких обид нет. Расстались спокойно.

— Но вас это наверняка удивило.

— Когда ты комплектуешь команду и проводишь полностью подготовительный период, естественно, рассчитываешь продолжать работу. За неделю до начала сезона мы сыграли с «Трабзонспором» (2:2) и уже были готовы к чемпионату. Конечно, я удивился решению руководителей. Но тут ничего не сделаешь.

— А вместо вас поставили Риеру из «Олимпии».

— Да.

«Миф о сером кардинале «Спартака» придумали журналисты»

— После «Ахмата» вы работаете только главным. Надоело быть на вторых ролях?

— Речь не о вторых ролях. Хочется расти, двигаться вперёд, развиваться.

— Вы амбициозный человек?

— Если в жизни достигаете определённого результата, вы же на этом не останавливаетесь, правильно? Вам хочется чего-то большего. В вашей профессии наверняка так же. Приходят другие идеи, мысли, и вам становится интересно воплотить их в жизнь. Так и мне хочется развиваться в своём деле.

— Признайтесь, когда-нибудь надеялись возглавить первый «Спартак»?

— Нет. Это скорее миф и образ, созданный журналистами. Такие разговоры пошли, когда в прессе начали писать какую-то ерунду о «сером кардинале». Я себя никогда таким не считал. Я просто получал истинное удовольствие от работы в клубе, от отношения к себе и возможностей, которые «Спартак» предоставлял. Журналисты писали, якобы я хочу чего-то большего. Но чего большего мне ещё желать? Клуб хорошо ко мне относился. С футболистами я был в отличных отношениях. С Массимо — тоже.

Штаб Карреры за работой Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— За что конкретно вы отвечали в штабе Карреры?

— Я отвечал за анализ игровой деятельности соперника. Готовил Массимо отчёты по командам, с которыми нам предстояло встречаться. Писали, что я проводил тренировки. Неправда, вымысел журналистов. Я всегда занимался анализом. Мне интереснее было со стороны наблюдать, что делают на поле Каррера, Хави (Хавьер Сальсес — тренер по физподготовке. — Прим. «Чемпионата»). Глядя, как работает команда, прикидывал, как мы сможем противостоять тому или иному противнику. Невозможно играть во что-то, если ты в тренировочном процессе этого не прорабатываешь. А тренировки в «Спартаке» проводили только Массимо и Хави.

— Каррера прислушивался к вашим советам или всегда делал по-своему?

— Никогда не было такого, чтобы я Массимо что-то навязывал. У нас было шикарное взаимопонимание и чувство друг друга. Я получал удовольствие от процесса. Где надо было, он доверял мне и прислушивался к советам. Но это не значит, что он делал так, как я говорил.

«Это трагедия, но жизнь продолжается»

— В чём всё-таки была уникальность того состава?

— Успех — это не один человек. Даже в теннисе за спортсменом стоят люди, которые его готовят. А в футболе у каждой значимой победы всегда большая группа соавторов, в том числе тех, о которых болельщики и не слышали никогда. Так и тут: помимо сильного состава, сошлось много других факторов. И Массимо проделал большую работу, и Хави, и Джанлука Риомми, тренер вратарей. Руководители внесли большой вклад. Я до сих пор благодарен клубу за то, что поверили в меня и взяли на работу после Душанбе. Наверное, это немного не тот клуб, из которого приходят в «Спартак». Эта команда дала мне много хорошего. Хотя в «Спартаке» я пережил и самое большое разочарование в жизни — потерю дочери.

— Понимаю, что тема тяжёлая, но раз сами затронули, расскажете, что случилось с Марией?

— Нет, это личное. Могу сказать, что у меня осталась прекрасная внучка, я счастлив с ней.

— Но эта трагедия не могла не сказаться на вашей работе. Как сохранить мотивацию в такой ситуации?

— Да, это трагедия, но жизнь продолжается. Надо двигаться дальше, работать, не зацикливаться на грустных мыслях. На всё воля божья. В один год в «Спартаке» я познал и радость, и горе.

Болельщики «Спартака» поддержали Романа Пилипчука после трагедии с дочерью Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Если бы сегодня встретил Карреру, протянул бы ему руку»

— В какой момент нарушилась «химия» в «Спартаке»?

— «Спартак» — это хорошая часть моей жизни. Не хочу о плохом.

— О взаимоотношениях с Каррерой — тоже?

— С годами мы становимся опытнее, спокойнее. Если бы сегодня встретил Массимо, протянул бы ему руку и пообщался. Мы все ошибаемся.

— У того состава «Спартака» был потенциал ещё хотя бы для одного чемпионства?

— Да. Но это моё субъективное мнение.

— С кем из «золотого» «Спартака» на связи?

— Ещенко, Комбаров, Тёма Ребров.

— Видите у первых двух тренерские задатки?

— Сложно судить, не видя их работу вблизи. Хочется, конечно, чтобы игроки такого уровня стали хорошими тренерами. Желаю им в этом деле успехов.

«Как только у Квинси что-то не получается, «Спартак» блекнет»

— Из «золотого» «Спартака» в команде остались Зобнин и Промес. Они за прошедшие шесть лет прибавили или уже на сходе?

— Не вспомнили ещё Селихова. С Сашей до сих пор иногда общаемся. Все трое — очень качественные игроки «Спартака». Видно, что у Ромы и Квинси появилось больше опыта. Зобнин — рабочая лошадка, которая с годами становится лучше. Может закрыть любую позицию, что он и делал в чемпионский сезон.

— Не пересидел Роман в «Спартаке»? Наверняка на пике мог уехать в топ-лигу.

— Нельзя сказать, что пересидел. Всё-таки «Спартак» — это «Спартак». А Промес — двигатель эмоций команды. Как только у Квинси что-то не получается, кажется, что и «Спартак» блекнет.

— Квинси — лучший легионер из тех, с кем вы работали?

— В чемпионском «Спартаке» было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Луис Адриано, Таски, Боккетти. Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов. У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой.

— «Спартак»-2017 был укомплектован лучше нынешнего?

— Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего «Спартака» и не зная индивидуальных качеств игроков. Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела. Мне кажется, в чемпионском «Спартаке» всё-таки игроки были качественнее.

«Краснодар» очень удивляет. Но противостоять «Зениту» ему будет тяжело»

— А в целом по РПЛ какие изменения сразу бросились в глаза?

— Особо ничего не изменилось. «Зенит» всё так же доминирует в чемпионате России. Хотя «Спартак», на мой взгляд, может противостоять «Зениту». Сегодняшнее место команды расстраивает, учитывая, какая обойма игроков там. Несмотря на неудачи на старте сезона, Валерий Георгиевич проделывает очень большую работу в «Ростове». Заметны изменения в «Локомотиве» с приходом Галактионова. Видно, что команда начала набирать. Да, немножко тяжело идёт сейчас, но это нормальная практика. «Динамо» тоже потихоньку набирает обороты и поднимается в таблице.

— Что по «Краснодару»?

— Очень удивляет. Молодёжь местная вместе с иностранцами — молодцы. Но наибольшая заслуга в прогрессе клуба, конечно, принадлежит Галицкому. Плюс в этом году в команде другая тренерская идея. Она нас немного отвела от того «Краснодара», который был раньше. Главное, что этот футбол приносит команде пользу: они сегодня лидеры чемпионата. Да, впереди ещё длинный отрезок, но даже промежуточное первое место — уже успех для «Краснодара».

— Удержатся наверху хотя бы до конца года?

— Я могу ошибаться, но противостоять «Зениту» «Краснодару» будет тяжело. У Питера были осечки на старте чемпионата, однако сейчас он набирает обороты с каждой игрой и выглядит достаточно качественно. Всё-таки Семак не случайно выиграл пять чемпионатов. Команда под его управлением показывает хороший футбол. И квалификация игроков «Зенита», при всём уважении к «Краснодару», сегодня чуть выше. Хотя этот фактор не всегда играет главенствующую роль.

— С ЦСКА «Зенит» только в концовке спасся.

— Да, но они выдали достаточно качественный первый тайм, а гол пропустили необязательный. Плюс эти сейвы Акинфеева… Игорь уже приучил нас к этому. Если бы не он, первый тайм закончился бы с другим счётом.

Игорь Акинфеев и Михаил Кержаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Нельзя сказать, что уровень РПЛ просел»

— Разделяете мнение об общем падении уровня футбола в РПЛ?

— Нельзя говорить: уровень просел. Его же надо с чем-то сравнивать. Смотря от чего мы отталкиваемся. Наверное, по отношению к 2010-м, когда у нас играли легионеры уровня Кураньи, Это’О, он и просел. По последним чемпионатам этого нельзя сказать. «Зенит» что, стал слабее, чем был год-два-три назад? Или у «Спартака», «Динамо» сейчас обойма хуже, чем раньше? Думаю, нет. Качество чемпионата неплохое. Радует, что появилось много хорошей молодёжи. И мы же не можем отрицать тот факт, что нашими игроками интересуются в Европе. Захарян, Кузяев уехали. Из прессы узнаёшь, что ещё игроков хотели во Франции, Испании. Если они востребованы в топ-лигах, значит, не так уж и упал уровень чемпионата.

— Интенсивность игры тоже на уровне?

— Ну вот мы смотрели игру ЦСКА — «Зенит». Разве можно сказать, что там что-то просело? Какой накал борьбы! Разве он стал ниже, чем в прошлом или позапрошлом сезоне? Нет. А «Краснодар» — «Спартак»? Да, первый тайм не очень интенсивный, но это борьба двух тренеров, двух тактик, до ошибки. И потом игра раскрылась

«Если «Спартак» на девятом месте, значит, Абаскаль где-то ошибается»

— Вы понимаете, что строит в «Спартаке» Абаскаль?

— Чтобы анализировать, нужно находиться внутри коллектива и понимать, что происходит. Есть нюансы. Мы же не знаем, почему Литвинов не играет с первых минут. Может быть, Абаскаль считает, что Руслан будет полезен в конце игры. Наверное, есть тренерские задумки. Я не могу судить о том, как работает коллега, не понимая, как идёт тренировочный процесс, что происходит внутри команды. Раз «Спартак» на девятом месте, значит, где-то Абаскаль ошибается. Но не совершает ошибки тот, кто ничего не делает.

Руслан Литвинов и Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Чей прогресс из воспитанников радует?

— Литвинова, Игнатова, Денисова. Шитов неплохо выглядит из «Крыльев», но он мало был при мне. В мой период в «Спартаке-2» было много хороших игроков.

— Удивил уверенный заход в спартаковскую основу Денисова и Литвинова?

— Каждый игрок прогрессирует так, как он тренируется, в какую среду его опускают. Если их поместить в команду ещё выше уровнем, они будут прогрессировать ещё больше. Это естественный процесс.

«От спартаковской Лиги чемпионов остались запредельные эмоции. Просто кайф получил!»

— Какие у вас теперь планы? Приоритет — РПЛ?

— Нет. Тренер должен оставаться в рабочей обойме. Когда находишься дома, получаешь предложения от команд из нижней части таблицы. Цели всегда одни и те же: спастись, набрать достаточное количество очков. Приоритета нет, но хочется попробовать себя в РПЛ.

— У вас на аватарке фото с Клоппом. Пример в профессии?

— Это один из тренеров, чей подход к футболу мне нравится. С интересом наблюдал за Клоппом, ещё когда он в дортмундской «Боруссии» был.

Роман Пилипчук и Юрген Клопп Фото: Из личного архива Романа Пилипчука

— Не думали сгонять к нему на стажировку?

— Нереально попасть! Я узнавал через знакомого футболиста, который играл у Клоппа. Говорит: желающих море. При этом надо понимать: Клопп или Де Дзерби тренируют игроков высочайшей квалификации, будто с другой планеты. У них совершенно другой уровень исполнительского мастерства. Ты не можешь копировать игру «Ливерпуля» или «Барселоны», просто потому что в твоём распоряжении нет таких футболистов. Когда сегодня смотришь протокол матчей «Спартака» с «Ливерпулем», осознаёшь, что пересекался с величайшими футболистами своего времени: Мане, Салах, Фирмино… Да и в целом от той спартаковской Лиги чемпионов остались запредельные эмоции. Просто кайф получил. Такие игры раскрывают глаза на настоящий, большой футбол.